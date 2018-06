Tipps zum Wochenende: Sonnwendfeuer mit Public Viewing

Am Sonntag ist Johannitag – daher gibt es am Wochenende zahlreiche Sonnwend- und Johannifeuer. Allerdings fällt das diesmal mit dem Deutschland-Spiel der Fußball-WM zusammen. Einige Veranstalter kombinieren beides. Unsere Wochenend-Tipps.

München - Sonnwendfeuergibt es am Wochenende in zahlreichen Ortschaften, kombiniert mit Public Viewing wird ein modernisiertes Brauchtum draus. Wir nennen hier einige Beispiele:

Erling (Kreis Starnberg): Sonnwendfeuer mit Feldgottesdienst am Samstag ab 19 Uhr, Stockbrot backen und Fußball-Übertragung.

Bayrischzell: (Kreis Miesbach) Sonnwendfeier am Samstag ab 18 Uhr auf der Speck-Alm am Sudelfeld mit Live-Musik durch „Klang-Bagasch“.

Krün (Kreis Garmisch-Partenkirchen) am Samstag ab 21.45 Uhr auf den Bergen rund um den Ort. Rund um Mittenwald brennt der Berg schon ab 21 Uhr.

Garmisch-Partenkirchen: Bergfeuer und Livemusik „Werdenfels Trio“ sowie Grillspezialitäten bei der Bergstation am Wank. Die Wankbahn fährt am Samstag durchgehend von 8.45 bis 22.30 Uhr.

Egling (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen): Der Burschenverein Hornstein veranstaltet am Samstag in Hornstein ab 18.30 Uhr eine Johannifeier mit Public Viewing.

Freising: Im Schafhof in Freising gibt es Samstag und Sonntag einen Johannismarkt mit Feuer und Musik. Nähere Infos: www.schafhof-kuenstlerhaus.de

Oberpframmern (Kreis Ebersberg): Die Freiwillige Feuerwehr Oberpframmern veranstaltet am Samstag ab 18 Uhr auf der Streuobstwiese hinter der Mehrzweckhalle (Soiherweg) eine Sonnwendfeier – mit Fußballübertragung.

Reitham/Warngau (Kreis Miesbach): Zündapp und Motorrad-Oldtimer-Treffen am Sonntag von 10 bis 16 Uhr bei Auto Schwarzer/Aral Tankstelle. Mit Prämierung und Ersatzteilemarkt.

Garching (Kreis München): Seequency Festival des Jugendbürgerhauses Profil mit Mind Theater (Rock), Pawn Painters (Alternativer Rock), Sellout Boys (Punkrock) und anderen Bands, am Samstag ab 14 Uhr, am Garchinger See. Eintritt frei.

Haar (Kreis München): Am Sonntag Schnupperflugtag des Modellbau Clubs München für Kinder und Jugendliche von neun bis 14 Jahren (mit Basteln und Modelflugzeugen), ab 10 Uhr, MCM-Flugplatz Salmdorf (U2, Messestadt Ost).

Glentleiten: Am Sonntag knattern über 120 Oldtimer-Traktoren durch das Freilichtmuseum im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Der Korso durchs Gelände beginnt um 13.30 Uhr.

Oberschleißheim (Kreis München): Am Sonntag um 11 Uhr Matinee im Schloss Schleißheim mit Anna Carewe & Oli Bott Duo (Classic meets Jazz).

