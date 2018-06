Tipps zum Wochenende: Wenn Sie keine Lust mehr auf WM haben...

Pünktlich zum Samstag kommt der Sommer zurück. Wo Sie Wärme und Sonnenschein mit abwechslungsreicher Unterhaltung kombinieren können, steht in unseren Tipps zum Wochenende.

Eine steinerne Schlange windet sich am Samstag und Sonntag durch das Kloster Beuerberg (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen): Die Schlagzeuger von „Serpente Litophonie“ geben auf den Platten stündliche Kurzkonzerte. Dazwischen haben Besucher die Möglichkeit zu eigenen Klangexperimenten. Am Samstag gibt es außerdem einen Kalligrafie- und einen Strickworkshop, am Sonntag sind Atelier und Klosterbackstube geöffnet. Eintritt: 4 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre frei. Geöffnet von 10 bis 18 Uhr.

Raritäten-Shopping

Vom Pflug bis zur Ofenkachel: Das Bauernhofmuseum Jexhof verkauft am Samstag Objekte aus seinem Zwischenlager, die vielleicht bei Sammlern als Kunstobjekte weiterleben könnten. Von 13.30 bis 17 Uhr in Unterschweinbach (Kreis Fürstenfeldbruck), Boschstraße 2a. Inklusive Blick hinter die Kulissen der Museumsarbeit.

Dreikampf am See

Knapp 1000 Athleten schwimmen, radeln und rennen beim Triathlon im Tegernseer Tal um die Wette. Zuschauer sind am Sonntag an der Strecke von Seeglas bis zum Ortseingang Tegernsee (Kreis Miesbach) gratis dabei und herzlich willkommen.

Tag der offenen Tür im Caritas Kinderdorf in Irschenberg (Kreis Miesbach): Am Samstag um 12 Uhr startet dort das Sommerfest mit buntem Familienprogramm vom Flohmarkt bis zur Hüpfburg – alles gratis. Außerdem gibt es Führungen durch das Dorf.

Das Hollerner Seefest am gleichnamigen See bei Eching (Kreis Freising) am Samstag lockt mit den Bands Isar Groove und WoodPack, Kräuterführung und einem Info-Programm des Bienenzuchtvereins. Das alles gratis.

Straßenfest und Künstlermeile mit Ständen, Straßenkünstlern und Livemusik: Die St.-Konrad-Straße in Haar (Kreis München) wird am Sonntag von 11 bis 19 Uhr zur Feiermeile samt ökumenischem Gottesdienst (10 Uhr) mit Gospelchören.