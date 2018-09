Tipps zum Wochenende: Vom Apfelfest bis zu Wiesn-Schmankerl

Am Wochenende gibt es in Bayern jede Menge Gelegenheiten für einen Ausflug. Einige kulinarische Besonderheiten sind dabei geboten. Ein Überblick:

Bauernmarkt-Meile

Der Münchner Odeonsplatz und Teile der Ludwig- und der Galeriestraße verwandeln sich am Sonntag in einen riesigen Bauernmarkt. 110 Direktvermarkter, Hofläden, Brauereien und Brennereien zeigen dort, was Bayerns Landwirtschaft kulinarisch zu bieten hat. Nach einer ökumenischen Andacht wird die Meile um 10.30 Uhr für Besucher geöffnet. Das komplette Programm gibt es unter www.bauernmarktmeile.de.

Großes Apfelfest

An der Obstpresse in Gotzing/Weyarn (Kreis Miesbach) findet am Samstag von 13 bis 18 Uhr ein großes Apfelfest statt. Neben einem kleinen Obstmarkt erwartet die Besucher auch ein Gockelkrähwettbewerb. Die Obstpresse kann besichtigt werden, Obstberater sind vor Ort und auch für kleine Gäste ist ein buntes Programm geboten.

Handwerk und Esel

Sowohl am Sonntag als auch kommenden Mittwoch, dem Tag der Deutschen Einheit, findet in Türkenfeld (Kreis Fürstenfeldbruck) der Bauern- und Handwerkermarkt statt. Dazu gehört seit acht Jahren auch ein Esel-Treffen. Jeweils von 10 bis 18 Uhr präsentieren Bauern und Handwerker ihre Produkte. Der Eintritt kostet vier Euro.

Wiesn-Stimmung

Im Freilichtmuseum Glentleiten (Kreis Garmisch-Partenkirchen) wird dieses Wochenende Wiesn gefeiert. Die Besucher können sich auf typische Volksfestspezialitäten, auf eine historische Kegelbahn und ein Nostalgie-Karussell freuen.

Kürbis-Ausstellung

Auf dem Hofgut Sickertshofen (Kreis Dachau) dreht sich Samstag und Sonntag alles um Kunst und Kürbisse. Rund 70 Aussteller sind dort vertreten. Auch der Profi-Schnitzer Tobias Wolfram beweist sein Können. Natürlich lohnt sich ein Ausflug dorthin auch kulinarisch. Der Eintritt kostet vier Euro.

