Nächster Schlag aus Tirol: Fahrverbote sollen noch lange nicht enden - jetzt reagiert Bayern

Schon 20.000 Urlauber - viele davon wohl aus Bayern - waren von den Tiroler Fahrverboten betroffen. Nun legt das österreichische Bundesland nach und Bayern reagiert prompt.

Update vom 4. September 2019: Heute Morgen erreichte Bayern die Hiobsbotschaft: Tirol will nicht nur die Blockabfertigung noch einige Zeit weiterführen - die für viele Durchreisende ärgerlichen Fahrverbote sollen weiter Bestand haben. Auch in der Skisaison. Darauf hat jetzt der Freistaat reagiert: Er fordert die Umsetzung des vereinbarten Zehn-Punkte-Maßnahmenplans. „Dazu muss auf österreichischer Seite auch endlich die Mautfreiheit bis Kufstein Süd angegangen werden. So wie wir es im Juli in Berlin gemeinsam vereinbart haben“, sagte Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in München. Bayern habe die neuerliche Ankündigung zur Kenntnis genommen. „Wir setzen weiter auf den Weg der Gespräche.“

Tiroler Fahrverbote: Bayern fordert Mautfreiheit bis Kufstein

Update vom 3. September 2019: Dass die regionalen Fahrverbote in Tirol sollen auch im Winter gelten sollen, gab der Landeschef des österreichischen Bundeslandes, Günther Platter, am Dienstag in Meran bekannt. Die Kombination von Güterverkehr, Skitourismus und Schnee könnte sonst zu einem Verkehrskollaps führen, warnte der Politiker von der konservativen ÖVP. „Dem greifen wir nun vor“, sagte Platter.

Seit Ende Juni gelten im Großraum Innsbruck und in den Bezirken Reutte sowie Kufstein an Wochenenden Fahrverbote. Ziel ist es, dass die Reisenden nur die Autobahn und keine Ausweichrouten nutzen. Die Entscheidung führte zu heftiger Kritik aus Deutschland. Tirol pocht auf weitere Schritte wie eine Korridormaut von München bis Verona, um den Lkw-Verkehr über den stark belasteten Brenner zu drosseln. In Berlin wurde bereits verhandelt, um Auswegen zu finden.

Die derzeitigen Maßnahmen gelten bis 15. September. Verkehrsexperten werden nun die genauen Geltungsbereiche und Zeiträume für den Winter ausarbeiten, sagte die Grüne Ingrid Felipe, die in der Tiroler Regierung für Verkehrsfragen zuständig ist. Seit Ende Juni seien aufgrund der Verbote rund 20.000 Fahrzeuglenker zurückgewiesen worden. Sie sind die Hauptleidtragenden des Streits.

Ursprungsartikel: Tirol legt im Streit um Blockabfertigung nach

Innsbruck - Das österreichische Bundesland Tirol will im ersten Halbjahr 2020 an 20 Tagen Lastwagen nur blockweise die Grenze passieren lassen. Das beschloss die Tiroler Landesregierung am Donnerstag. „Nach knapp zwei Jahren bestätigen sich die Blockabfertigungen als unverzichtbares Verkehrslenkungsinstrument, um die Verkehrs- und Versorgungssicherheit an besonders kritischen Tagen zu gewährleisten“, sagte Tirols Landeschef Günther Platter laut einer Mitteilung. Nun gehe es darum, die Blockabfertigungen technisch durch ein automatisiertes System zu unterstützen. Damit soll im Februar begonnen werden. Aus Deutschland gibt es viel Kritik an dem Vorgehen. Besonders Bayern liegt mit dem Nachbarn im Transitstreit.

Tirols Verkehrsreferentin Ingrid Felipe erklärte, dass der Verkehr insgesamt, insbesondere das Verkehrsaufkommen an den Wochenenden als auch der Güterverkehr im Jahr 2018 zugenommen hätten. „Der Brenner ist im Vergleich zu anderen alpenquerenden Pässen nach wie vor der am stärksten belastete Übergang“, erklärte Felipe mit Verweis auf einen neuen Verkehrsbericht. „Mehr als die Hälfte der Transit-Lkw nahmen einen Mehr- oder Umweg über den Brenner in Kauf.“

Neues Dosiersystem für 1,35 Millionen Euro

Das 1,35 Millionen Euro teure Dosiersystem soll dafür sorgen, dass an Blockabfertigungstagen etwa alle zwölf Sekunden ein Lastwagen den Grenzübergang bei Kufstein-Nord passieren kann. Maximal bleibt es bei 300 Lastern pro Stunde. 2018 wurden Lastwagen an der Grenze laut dem Land Tirol an 27 Tagen blockweise abgefertigt, im laufenden Jahr an bislang 19 Tagen. Auf bayerischer Seite hat die Lkw-Blockabfertigung oft lange Staus zur Folge. Nach österreichischen Angaben fahren jährlich bis zu 2,5 Millionen Laster über den Brenner.

dpa