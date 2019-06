Grausiger Fund in Tirol: Stark verweste Leiche eines deutschen Wanderers entdeckt

Monatelang wurde ein deutscher Mann in Österreich vermisst. Jetzt wurde eine Leiche gefunden - eine Obduktion brachte Klarheit: Es ist der vermisste Deutsche.

Längenfeld/Tirol - Grausige Entdeckung in Tirol: Nahe des Ortes Langenfeld hat ein Landwirt am Dienstag im Bereich zwischen vorderer und hinterer Sulztalalm eine stark verweste Leiche gefunden. Das teilte die Landespolizeidirektion Tirol am Mittwochabend mit. Die Polizei vermutet, dass der Mann über die Felswand abgestürzt ist. Ein Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden.

Obduktion bringt Klarheit: Vermisster Deutscher ist tot

In der Zwischenzeit wurde eine Obduktion durchgeführt, wodurch die Person identifiziert werden konnte. Es handelt sich um einen seit Mitte Dezember 2018 vermissten 58-jährigen Mann aus Deutschland.

