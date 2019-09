25-jähriger Bayer stürzt 150 Meter in den Tod - Begleiter kann nicht mehr helfen

Unweit der bayerischen Landesgrenze ist am Freitag ein 25-Jähriger auf einer Bergtour in den Tod gestürzt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Reutte in Tirol/Elbigenalp - Ein tödliches Ende hat eine Bergwanderung in Tirol für einen 25 Jahre alten Mann genommen. Der Wanderer rutschte am Freitagmittag beim Abstieg vom Großen Krottenkopf im Bezirk Reutte aus - er stürzte in der Folge über 150 Meter und mehrere Felsstufen in die Tiefe, wie die Tiroler Polizei mitteilte. In einem Bericht der Tiroler Tageszeitung ist gar von einem Sturz über 200 Meter die Rede.

Tirol: 25-Jähriger stürzt in den Tod - Retter können nicht mehr eingreifen

Nach Behördenangaben informierte der Begleiter des 25-Jährigen die Rettungskräfte und stieg zu seinem Wandergefährten ab. Jede Rettung kam für ihn allerdings zu spät. Das Unfallopfer hatte sich beim Absturz tödliche Verletzungen zugezogen.

Tirol: Todesopfer stammte wohl aus Bayern

Die Leiche des 25-Jährigen wurde per Polizeihubschrauber geborgen. Per Notarzthubschrauber gelangte sein Begleiter ins Tal. Der Tiroler Tageszeitung zufolge handelte es sich bei dem tödlich Verunglückten um einen Mann aus Bayern.

Erst Anfang der Woche war ein Mann bei Oberstdorf an einem Klettersteig zu Tode gekommen. Glück hatten in den vergangenen Tagen andere Bergwanderer: Ein Paar hatte zu schwere Rucksäcke gepackt - und musste am Watzmann gerettet werden. Im Schellenberger Forst hatten sich zwei Touristen verlaufen, weil sie ihrem Navigationsgerät vertrauten.

