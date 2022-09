Funkenfahrer aus München verliert seinen Führerschein

Funkenfahrt: Betrunkener Münchner flüchtet nach Unfall 36 Kilometer auf platten Reifen durch Tirol

Von: Johannes Welte

Die Funken an dem kaputten Fluchtfahrzeug sprühten. © ZOOM.TIROL

Der Versuch des 27-jährigen Münchners, mit platten Reifen bis nach Deutschland zu flüchten, scheiterte. Die Polizei stellte den Fahrer noch in Österreich.

München/Mayrhofen – Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigt derzeit die Polizei in Tirol: Ein Münchner stürzte mit seinem Auto in Mayrhofen im Zillertal fünf Meter in die Tiefe und flüchtete anschließend mit platten Reifen 36 Kilometer durch Tirol.

Dieser ungewöhnliche Einsatz begann am frühen Sonntagmorgen (4. September), wie die Tiroler Polizei berichtet. Ein VW Polo fuhr die Zillertalstraße in Mayrhofen Richtung Norden. Am Steuer saß ein 27-jähriger Münchner. Er rammte einen Begrenzungspfosten, geriet ins Schleudern, durchfuhr einen Zaun und donnerte über eine fünf Meter tiefe Betonmauer in ein Umspannwerk. Im umzäunten Bereich des Grundstücks blieb der Wagen zunächst stehen. Unglaublich: Der Fahrer wurde nicht verletzt. Er brach das Torschloss des Umspannwerks auf und flüchtete mit seinem Wagen.

Der völlig demolierte Polo des flüchtenden Münchners. © ZOOM.TIROL

Tirol: Bruchpilot wollte wohl zurück nach Deutschland

Dabei verlor er beide Kennzeichen des Autos. Der VW wurde schwer beschädigt, der linke hintere Reifen war platt. Doch der Bruchpilot fuhr weiter in Richtung Norden. „Offensichtlich wollte er nach Deutschland zurück fahren“, sagt Enrico Leitgeb, Vizechef der Tiroler Verkehrspolizei. Denn der 27-Jährige raste durch das ganze Zillertal.



Augenzeugen filmten, wie das Auto Funken sprühend vorbeidonnerte. Nahe Strass überquerte der Münchner den Inn und die Autobahn Kufstein-Innsbruck. Bei Wiesing fiel einem Verkehrspolizisten, der sich auf dem Weg in den Dienst befand, die feurige Flucht auf. Er verfolgte den Funken sprühenden Polo, der bergauf Richtung Achensee schleifte.

Funkenfahrer aus München verliert seinen Führerschein

Bei Jenbach gelang es dem Beamten, den Münchner auf halber Höhe zu stoppen und festzuhalten, bis seine Kollegen mit einem Streifenwagen anrückten. Sie unterzogen den Münchner einem Alkoholtest. Ergebnis: 1,8 Promille. Dem 27-Jährigen wurde daraufhin sofort der Führerschein abgenommen. Sein demolierter Polo wurde beschlagnahmt, der Chaosfahrer angezeigt.



Von Mayrhofen bis Jenbach ging die wilde Funkenfahrt. © Screenshot/Google Maps

Rätselhaft ist aber immer noch: Woher kam der Münchner, hatte er im Zillertal gefeiert, bevor er zu der Funkenfahrt aufbrach? Leitgeb sagt: „Wir können ausschließen, dass er sich im Bereich Mayrhofen betrunken hat.“ Nicht ausschließen will er allerdings, dass der 27-Jährige bei dem Unfall bereits eine längere Fahrt hinter sich hatte. „Vielleicht kam er schon betrunken aus Deutschland und hatte sich einfach verfahren“, sagt er.

