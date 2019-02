Nach Kuh-Attacke: Kommt jetzt das Wanderverbot auf Almen?

Ich gehe mal davon aus, dass der Bauer in der nächsten, spätestens übernächsten Instanz frei gesprochen wird. Frei nach dem Motto, "wer war zuerst da ?", ist dieses Urteil ein Skandal. Was kann denn bitte der Bauer dafür, wenn Touristen, die keine Ahnung von Natur-Mechanismen haben glauben, sie müssen mit ihrem Hund durch Kuherden mit Jungen gehen ? Früher, also vor der Ego-Gesellschaft, gab es noch so etwas wie Eigenverantwortung.....