In Tirol: Paragleiter aus Bayern verfängt sich in Seil einer Gondelbahn

Von: Leyla Yildiz

In das Seil einer Gondelbahn in Tirol verfing sich ein Paragleiter aus Bayern. (Symbolbild) © Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen/dpa

Mit seinem Paragleitschirm ist ein 37-jähriger aus dem Landkreis Traunstein in das Seil einer Gondelbahn geflogen. Er musste geborgen werden.

Innsbruck - In den Tiroler Bergen ist ein deutscher Paragleiter aus dem bayerischen Landkreis Traunstein in das Seil einer Bergbahn geflogen. Der Mann stürzte zuvor beinahe mit seinem Fluggerät ab und musste nach der Landung im Seil von zwei Bergrettern geborgen werden.

Paragleiter aus Bayern fliegt in Seil einer Seilbahn: Liftbetrieb für eine Stunde eingestellt

Wie die Tiroler Polizei mitteilte, passierte der Unfall gegen Samstagmittag am Unterberghorn in Kössen. Der Mann sei nicht verletzt worden. Über eine Stunde musste allerdings der Liftbetrieb der Unterberghornbahn eingestellt werden. Der 37-jährige Bayer gab an, dass sein Schirm in mehreren Hundert Metern Höhe plötzlich einseitig eingeklappt.

Nach einem kurzen Spiralsturz habe der Mann den Notfallschirm ausgelöst. Er konnte aber nicht mehr lenken und verfing sich deshalb in dem Seil der Gondelbahn. Ob der Mann für den Liftausfall finanziell zur Rechenschaft gezogen wird, konnte die Polizei auf Anfrage nicht sagen. (ly/dpa)

