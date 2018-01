Tiroler rasen mit 130 km/h durch Rosenheim - Polizei erwischt sie

Zwei junge Tiroler lieferten sich am Sonntagabend ein Autorennen durch Rosenheim. Sie rasten mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde durch die Stadt.

Ein deutliches Zeichen setzte die Rosenheimer Polizei am Sonntagabend gegen zwei junge Männer aus Tirol, die sich in der Stadt ein illegales Straßenrennen lieferten. Beide Fahrzeuge konnten mit bis zu 130 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen werden. Die Raser müssen sich nun nach dem neu geschaffenen Straftatbestand „Verbotene Kraftfahrzeugrennen“ verantworten.

Seit Juli 2017 bekämpft die zentrale Ermittlungsgruppe „Auto-Poser-Szene“ gezielt illegale Straßen- und Beschleunigungsrennen, Lärmbelästigungen sowie Verstöße nach dem Zulassungsrecht. Aufgrund zahlreicher Kontrollen und verstärkter Polizeipräsenz kam es bisher zu fünf Fahrverboten wegen Straßenrennen sowie Geschwindigkeitsüberschreitungen nach der StVO. Ebenso wurden nicht eingetragene Zubehörteile an Fahrzeugen konsequent zur Anzeige gebracht. In engster Abstimmung mit den zuständigen Führerscheinstellen der Stadt und des Landkreises Rosenheim werden relevante Personen mitgeteilt und einer Überprüfung der Fahrereignung unterzogen.

Am Sonntag gegen 22.30 Uhr konnten durch Beamte der Polizeiinspektion Rosenheim zwei Fahrzeuge wartend an der Ampel Kreuzung Kufsteiner Straße / B15 beobachtet werden. Kurz nachdem die Ampel auf Grün umschaltete, lieferten sich die beiden hochmotorisierten Fahrzeuge ein Beschleunigungsrennen mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h bei erlaubten 50 km/h. Die Geschwindigkeiten wurden mittels Lasermessung aufgezeichnet. Beide Fahrzeugführer im Alter von 21 und 22 Jahren aus dem Raum Innsbruck müssen sich nun wegen der Beteiligung an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten.

In Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, wurden beide Führerscheine noch vor Ort beschlagnahmt. Die Beschuldigten sind demnach nicht mehr berechtigt in Deutschland Kraftfahrzeuge zu führen.

Bis zum Oktober 2017 wurden Straßenrennen nach der Straßenverkehrsordnung als Ordnungswidrigkeit zur Anzeige gebracht. Die Folge waren bislang ca. 400,- Euro Bußgeld, 1 Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte. Nach der neuen Gesetzesregelung stellen illegale Straßenrennen einen Straftatbestand (§315d StGB) dar und können mit Geldstrafen sowie Freiheitsstrafen verfolgt werden. Hierbei ist die sofortige Beschlagnahme des Führerscheines von größtem Vorteil.

mm/tz

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa