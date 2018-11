Plötzlicher Wintereinbruch sorgt für fatale Rutschpartie: Milchtransporter kracht in Bauernhaus

Und plötzlich kam der Winter. Blitzeis hielt in der Nacht auf Freitag Einzug in Teilen der Oberpfalz. Ein Zustand der auch den Fahrer eines Milchtransporters überraschte.

Leonberg/Tirschenreuth - Aufgrund der Glätte und wegen abschüssigem Gelände verlor in der Gemeinde Leonberg (Lkr. Tirschenreuth) der Fahrer eines Milchtransporters die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Garage eines Bauernhauses. Kein Einzelfall, denn in weiten Teilen der Oberpfalz kam es über den Tag zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Glücklicherweise kam der Fahrer mit leichten Verletzungen davon.

mm/tz