Mini-Riesenrad kracht zusammen - Acht Kinder verletzt

Acht Kinder mussten nach einem Unfall mit einem Mini-Riesenrad im oberpfälzischen Tirschenreuth in eine Klinik geflogen werden. Laut Polizei hatte das Fahrgeschäft keine TÜV-Zulassung.

Tirschenreuth - Acht Kinder sind bei einem Unfall mit einem Mini-Riesenrad in der Oberpfalz verletzt worden. Die vier Gondeln des Eigenbaus stürzten zu Boden, als die Antriebswelle plötzlich abbrach, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Kinder im Alter zwischen einem und acht Jahren erlitten Prellungen und Blutergüsse. Sie kamen mit einem Hubschrauber und Rettungswagen in eine Klinik. Das Mini-Riesenrad mit einem Durchmesser von etwa vier Metern hatte nach Angaben eines Polizeisprechers keine Zulassung durch den TÜV und sei ein Eingenbau eines Ferien-Bauernhofs in Tirschenreuth gewesen.

dpa