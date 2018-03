Tödlicher Arbeitsunfall: 47-Jähriger von Bagger erdrückt

Anwohner entsetzt: Brandanschlag auf Asylbewerber-Unterkunft - Staatsschutz ermittelt

Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Nußdorf am Inn: Ein bislang Unbekannter hat am Samstagabend versucht, ein Haus, in dem Flüchtlinge untergebracht sind, …