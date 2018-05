Tödlicher Maibaum-Unfall: Die Ermittler haben eine Vermutung

Beim Treuchtlinger Maibaum ist die Spitze etwa eine 3/4-Stunde NACH erfolgreichem Aufstellen abgebrochen. Insofern hat der Unfall mit dem Aufstellen mit Schwaiberl und/oder Kran etc. und mit Absperrung WÄHREND des Aufstellens (bis er steht, gesichert ist, alles was sonst noch am Baum gemacht werden muß, fertig ist etc.) nicht direkt was zu tun.