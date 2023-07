Tödlicher Stromschlag: Arbeiter gerät in Unterfranken mit Kran an Stromleitung

Von: Elisa Buhrke

Bei Dacharbeiten ist ein 57-jähriger Arbeiter verstorben. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit dem Kran zu nah an drei Stromleitungen.

Kleineibstadt - Bei einem tragischen Vorfall im Landkreis Rhön-Grabfeld ist ein 57-jähriger Arbeiter am Freitag, 7. Juli, ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann im Tragekorb einer Hebebühne zu nah an eine Stromleitung und erlitt einen schweren Stromschlag, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen.

Arbeiter kommt bei Unfall ums Leben: Mit Kran an Stromleitung geraten

Nach den derzeitigen Ermittlungen war der 57-Jährige damit beschäftigt, Arbeiten am Dach auszuführen. Gegen 10.15 Uhr ereignete sich der Unfall. Die mobile Hebebühne kam aus bisher unbekannten Gründen zu nahe an drei oberirdisch geführte Stromleitungen, wodurch der Arbeiter den tödlichen Stromschlag erlitt.

Der Arbeiter geriet in Unterfranken mit dem Kran gegen drei Stromleitungen – der Schlag endete tödlich. © NEWS5 / Merzbach

Rettungsarbeiten schwierig – Notarzt kann vor Ort nur noch Tod des Mannes feststellen

„Gerade die Rettungsarbeiten gestalteten sich als sehr, sehr schwierig“, sagte ein Sprecher der Polizei gegenüber NEWS5. Anfangs hätte das Risiko bestanden, dass immer noch Strom auf den Leitungen oder der Hebebühne gewesen sei. Für die Bergung aus rund acht Metern war daher zuerst die Erdung der Stromleitungen erforderlich, um die Einsatzkräfte der Feuerwehr nicht zu gefährden.

Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kripo Schweinfurt hat die Aufgabe übernommen, den genauen Ablauf des Unfalls zu rekonstruieren.

