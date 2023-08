Tödlicher Unfall auf der A3: „Fahrzeug wie eine Sardinendose abgeschält“

Von: Felix Herz

Teilen

Auf der A3 im Landkreis Kitzingen hat sich ein furchtbarer Unfall ereignet. Dabei ist eine 45-jährige Frau ums Leben gekommen. © NEWS5 / Höfig

In Bayern hat sich am Mittwochabend ein schlimmer Unfall ereignet. Eine 23-Jährige ist auf einen Lkw aufgefahren – ihre Beifahrerin starb bei dem Unfall.

Mainstockheim – Auf der Autobahn 3 in der Nähe von Mainstockheim, Landkreis Kitzingen, hat sich am Montagabend ein schrecklicher Unfall ereignet. Dabei ist eine 45-jährige Frau ums Leben gekommen, eine 23-Jährige wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Tödlicher Unfall auf der A3: Fahrzeug fährt auf Lkw auf

Der Unfall ereignete sich laut ersten Berichten kurz nach 20 Uhr. Einsatzkräfte waren gerade auf der A3 wegen eines Auffahrunfalls, bei dem fünf Menschen leicht verletzt worden waren, als sie einen dumpfen Knall hörten – etwa zwei Kilometer weiter hinten hatte sich ein weiterer, weitaus schlimmerer Unfall ereignet.

Am Stauende war ein Porsche aus noch unbekannter Ursache auf das Stauende aufgefahren. Die 23-jährige Fahrerin des Sport-SUV ist dabei in einen Sattelzug gekracht, laut Kreisbrandmeister Steffen Gernert wurde „das Fahrzeug wie eine Sardinendose abgeschält“. Während die junge Fahrerin mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde, kam für ihre 45-jährige Beifahrerin jede Hilfe zu spät – sie starb noch an der Unfallstelle.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Sachverständiger soll Ursache klären – Aufräumarbeiten zpgen sich lange hin

Verkehrspolizeiinspektion und Staatsanwaltschaft Würzburg ermitteln nun in dem Unfall und zogen einen Sachverständigen heran, der den genauen Hergang rekonstruieren soll. Die Bergungsarbeiten in dem Autobahnabschnitt in Richtung Nürnberg zogen sich noch bis weit in die Nacht hinein. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.