Mazda kracht frontal gegen Lkw – zwei Menschen sterben bei Unfall

Erneut sterben zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall in Unterfranken. Der Fahrer eines Mazdas war in den Gegenverkehr geraten und kollidierte dort mit einem Lkw.

Thüngersheim – Bereits zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden ist es in Unterfranken zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Am Freitag (5. Mai) starb ein Ehepaar bei einem missglückten Überholmanöver im Landkreis Main-Spessart. Diesmal krachte es im Landkreis Würzburg bei Thüngersheim. Ein 42-Jähriger aus dem Landkreis war laut Polizei am Samstagmittag mit seinem Mazda auf der B27 Richtung Karlstadt unterwegs.

„Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw“, teilt die Polizei mit. Der Fahrer sowie seine 56-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall schwer verletzt. „Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Beiden feststellen.“

Erneut tödlicher Unfall in Unterfranken: Zwei Menschen sterben bei Frontalkollision

Der 50 Jahre alte Lastwagenfahrer und ein 9-jähriger Bub, den er dabeihatte, kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der unbeladene Lastwagen hatte nach Angaben der Polizei nach der Kollision eine Leitplanke durchbrochen und war neben der Fahrbahn zum Liegen gekommen. Die Bergung zog sich bis in den Nachmittag hin.

Die Staatsanwaltschaft Würzburg hat zur Klärung des Unfalls einen Gutachter angeordnet. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten war die B27 voll gesperrt. Der Verkehr wurde von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet. (tkip)

