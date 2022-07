Rollerfahrerin gerät auf Gegenfahrbahn und kracht frontal in Lkw – sie stirbt noch vor Ort

Von: Tanja Kipke

Der Roller der 70-Jährigen wurde durch den Aufprall stark demoliert. © NEWS5 / Ittig

Am Montag hat ein schwerer Unfall in Mitwitz ein Leben gefordert. Eine Rollerfahrerin kollidierte mit einem Lkw. Die Frau erlag ihren Verletzungen.

Mitwitz – Eine 70-jährige Rollerfahrerin verlor am Montagmorgen bei einem schweren Unfall ihr Leben. Nach Angaben der Polizei bog die Frau von Steinach kommend nach rechts auf die Sonneberger Straße in Mitwitz (Landkreis Kronach) ab. In der Kurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen entgegenkommenden Lkw.

Tödlicher Unfall in Bayern: Frau stirbt noch an der Unfallstelle

Durch den Zusammenstoß erlitt die 70-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. „Die eintreffenden Rettungskräfte haben versucht, die Dame zu reanimieren, verlief jedoch erfolglos“, erklärt ein Polizeisprecher gegenüber News5. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

„Der Lkw-Fahrer ist unverletzt, steht aber unter Schock“, so der Sprecher. Eine Staatsanwältin und ein Gutachter machten sich vor Ort ein Bild über den Unfallhergang. Auch ein Notfallseelsorger war dabei, um Zeugen zu betreuen. Die Sonneberger Straße war für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten für rund drei Stunden komplett gesperrt. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei um die 6000 Euro. (tkip)

