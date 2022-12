Tödlicher Unfall auf Supermarktparkplatz: Lkw-Fahrer fährt Frau um und fährt davon

Eine Frau wurde von einem Lkw angefahren und verstarb noch an der Unfallstelle (Symbolbild). © Victoria Bonn-Meuser/dpa

Bei einem Unfall im oberfränkischen Seßlach starb am Montagmorgen eine Frau, weil sie von einem Lkw überrollt wurde. Der Fahrer verließ danach den Unfallort.

Seßlach – Bei einem Unfall am Freitagmorgen, 2. Februar, kam eine 78-jährige Frau ums Leben. Sie wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts von einem Lkw angefahren und tödlich verletzt. Der Lkw-Fahrer verließ zunächst die Unfallstelle, konnte aber später von der Polizei aufgegriffen werden.

Tödlicher Unfall auf Parkplatz: Lkw überrollt Rentnerin samt Rollator

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr in Seßlach, eine Stadt im Landkreis Coburg. Wie die Polizei Oberfranken in ihrer Pressemitteilung schreibt, war die 78-Jährige mit ihrem Rollator auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Bahnhofstraße unterwegs. Als sie an einem Lkw vorbeiging, fuhr dieser plötzlich los und überrollte sie. Anschließend verließ der 45-jährige Fahrer des Lkw die Unfallstelle.

Die Seniorin wurde noch vor Ort durch die eintreffenden Rettungssanitäter und einem Notarzt versorgt. Die Helfer versuchten, die Frau zu reanimieren – jedoch ohne Erfolg. Sie verstarb noch auf dem Weg ins Krankenhaus im Krankenwagen.

Kurze Zeit später konnte die Polizei den gesuchten Lkw-Fahrer ausfindig machen und zurück zur Unfallstelle bringen. Er blieb bei dem Unfall unverletzt.

Nach tödlichem Unfall: Polizei muss Hergang ermitteln

Ob der Fahrer den Zusammenstoß mit der Rentnerin überhaupt bemerkt hat, war zunächst unklar. Jetzt muss die Polizei ermitteln, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg unterstützte ein Sachverständiger die Beamten der Polizeiinspektion Coburg an der Unfallstelle. Insbesondere die Klärung des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache sind jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.“

Um den Hergang besser rekonstruieren zu können, bittet die Polizei jetzt darum, dass sich Zeugen des Unfalls melden sollen. Man kann die Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer (0 95 61) 64 50 erreichen. (tel)