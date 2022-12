Fußgänger (29) wird mehrfach überfahren und stirbt – Einsatzkräfte tief betroffen

Von: Klaus-Maria Mehr

Polizei und Rettungskräfte erwartete ein schwerer Einsatz am Dienstagabend in Schweinfurt. Ein Fußgänger wurde von einem Auto erfasst und dann mehrmals überrollt.

Schweinfurt – Der Unfall ereignete sich am späten Dienstagabend auf der Hahnenhügelbrücke in Schweinfurt. Über die Brücke führt die sechsspurig ausgebaute B286. Die Polizei ermittelt noch zum genauen Unfallhergang. Viel ist derzeit noch nicht bekannt.

Ein Foto von der Unfallstelle. Der Fußgänger krachte offenbar gegen die Windschutzscheibe dieses Wagens und wurde dann weiter auf die nächste Fahrbahn der mehrspurigen Straße geschleudert. © NEWS5 / Merzbach

Tödliher Unfall in Schweinfurt: Mann von Auto erfasst und überrollt

Klar ist, dass ein 68-Jähriger aus dem benachbarten Kreis Haßberge mit seinem VW auf der Hahnenhügelbrücke in Richtung Schwebheim unterwegs war, dem Vernehmen nach auf der rechten Spur. Rund 200 Meter nach der Brücke passierte der schreckliche Unfall. Der Fahrer erfasste einen 29-jährigen Fußgänger frontal. Der Mann prallte auf die Windschutzscheibe und wurde durch den Aufprall tiefer in die Straße geschleudert.

Dort wurde er von einem, vielleicht mehreren Autos überrollt. Der Notarzt konnte nichts mehr für den 29-Jährigen tun. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Schwerer Einsatz für Retter: Notarzt konnte nur noch den Tod festestellen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B286 wurde ein Fußgänger von einem Pkw erfasst. Nach Eingang der ersten Mitteilung bei der Integrierten Leitstelle begaben sich sofort Rettungsdienst und Polizei an den Unfallort. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Polizei ermittelt: Warum war der 29-Jährige auf der Straße? Einsatzkräfte betroffen

Die Polizei Schweinfurt ermittelt zu den Hintergründen, vor allem, warum sich der Fußgänger zu dem Zeitpunkt auf der Brücke befand. Es handelt sich um eine sechsspurige Bundesstraße. Fußgängerüberwege oder Gehwege am Straßenrand gibt es dort nicht. „Gerade jetzt kurz vor Weihnachten, dem Fest der Familie, trifft das uns Einsatzkräfte doch noch mehr als im Normalfall“, sagt Polizeioberkommissar Stefan Eckert an der Unfallstelle. „Es ist schlimm, wenn ein Mensch so unerwartet aus dem Leben gerissen wird.“

Auch einer der Autofahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die B286 war in Richtung Schwebheim lange total gesperrt. Zur Unterstützung war neben der Feuerwehr auch die Straßenmeisterei im Einsatz.

