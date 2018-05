Geldautomaten aufgebrochen: Täter erbeuten sechsstelligen Betrag

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwei Geldausgabeautomaten der Raiffeisenbank Töging aufgebrochen. Erbeutet wurde ein sechsstelliger Betrag. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Montagmorgen teilte ein Mitarbeiter der Raiffeisenbank Töging der Polizeiinspektion Altötting mit, dass die Türe zum Personaleingang aufgebrochen wurde. Zusammen mit einer Streife der Polizeiinspektion Altötting wurde die Bank schließlich betreten und dabei im Inneren festgestellt, dass zwei Geldausgabeautomaten aufgebrochen wurden.

Unweit des Tatortes konnten mehrere Geldkassetten, die von den aufgebrochenen Geldausgabeautomaten stammten, aufgefunden werden. Der oder die unbekannten Täter erbeuteten einen Bargeldbetrag in sechsstelliger Höhe, sowie eine Geldzählmaschine.

Die Kripo Mühldorf übernahm hierzu die Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat am Sonntag den 13.05.2018, in den frühen Morgenstunden zwischen 00.45 Uhr und 05.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes in der Wolfgang-Leeb-Straße bemerkt?

Hinweise werden von der Kriminalpolizeistation Mühldorf unter der Telefonnumer 08631/36730, sowie jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Rubriklistenbild: © dpa / Tobias Kle inschmidt