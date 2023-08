Versuchte Tötungsdelikte in Bayern: Mutmaßlicher Täter geht mit Bierkrug auf Opfer los

Von: Thomas Wunder

Am Samstag kam es in Steinbach am Wald zu gleich zwei versuchten Tötungsdelikten. Ein Opfer verlor dabei zwei Zähne, ein anderer Mann kam mit einer Platzwunde ins Krankenhaus.

Steinbach am Wald – Im Zusammenhang mit dem Schützenfest in Steinbach am Wald im Landkreis Kronach ereigneten sich in den frühen Morgenstunden des Samstags (26. August) gleich zwei versuchte Tötungsdelikte. Das teilte die Kriminalpolizei Coburg in einer Pressemitteilung mit. Einem 27-Jährigen wurden dabei zwei Zähne ausgeschlagen, ein 40-Jähriger wurde mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus eingeliefert.

Schützenfest in Steinbach am Wald: Mann soll anderem Mann mit Bierkrug angegriffen haben

Gegen 5 Uhr gerieten fünf Männer auf dem Festgelände an der Ludwigsstädter Straße in der Nähe einer Schnapsbar in Streit. Dabei soll der 30-jährige Tatverdächtige einem 21-Jährigen mit einem Bierkrug in das Gesicht geschlagen haben. Anschließend sollen sich die verbliebenen Männer im Alter zwischen 25 und 36 Jahren mit dem Tatverdächtigen geprügelt haben.

Dieser soll dabei auch einem 27-Jährigen mit einem Bierkrug in das Gesicht geschlagen haben. Dabei verlor der 27-Jährige zwei Zähne. Alle Beteiligten erlitten bei der Auseinandersetzung Prellungen, der Tatverdächtige zusätzlich eine Kopfplatzwunde. Die Verletzten wurden zur Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Attacke auf Schützenfest: 40-Jähriger nach Angriff im Krankenhaus

Kurz darauf, um 5.20 Uhr, verständigte ein 40-Jähriger die Polizei Ludwigsstadt. Er teilte laut der Mitteilung den Beamten mit in der Nähe des Fitnessstudios in der Straße „An der Wasserscheide“, Opfer eines Angriffs geworden zu sein. Wie der Geschädigte berichtete, wurde er von einer Gruppe Unbekannter unvermittelt mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf attackiert. Eine Kopfplatzwunde, die in einem Krankenhaus behandelt wurde, war die Folge. Die Täter sollen in Richtung Bahnhof geflüchtet sein. Eine Beschreibung der Männer liegt nicht vor.

Versuchte Tötung am Schützenfest: Polizei sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen. Hierbei wird auch überprüft, ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht.

Noch gibt es keine neuen Erkenntnisse zur Identität der Flüchtigen. Die Polizei ist deshalb weiterhin auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefon 09 56 1/64 50 bei der Kripo Coburg zu melden.

