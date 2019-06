Tollwood, Stadtlauf, Munich Mash - unsere Tipps zum Wochenende 

Ein sonniges Wochenende steht bevor. Für alle, die noch nicht wissen, wie sie das Wochenende verbringen sollen, haben wir hier einige Tipps zusammengestellt.

Es bleibt trocken, es bleibt heiß! Wer das Traumwetter die Woche über nur aus dem Bürofenster beobachten konnte, darf sich am Wochenende auf diese Veranstaltungen freuen:

Tollwood

Der Toolwood-Sommer beginnt! Bis zum 21. Juli locken im Olympiapark Workshops, Konzerte und Theatervorstellungen. An diesem Samstagabend (21.50 Uhr) etwa spielt die Theatergruppe Titanick eine politische Open-Air-Inszenierung von Alice im Wunderland (Eintritt frei).

+ Ja, das ist Kunst: Auf dem Tollwood-Gelände steht diese Skulptur aus Einkaufswagen. © Schlaf

Open-Air-Kino

Bei schönem Wetter hockt man nicht vor der Glotze? Am Olympiasee schon! Das Open-Air-Kino zeigt am Samstagabend (21.15 Uhr) den neuesten Avengers-Film in 3D, am Sonntagnachmittag (16 Uhr) können sich Familien auf Ralph reichts 2 freuen (Tickets online).

Glockenbachfest

An diesem Samstag (ab 11 Uhr) findet das alljährliche Glockenbachfest statt. Highlight: die Feuershow um 22.30 Uhr!

SportScheck Run

Es ist der 41. Stadtlauf in München - für tausende Teilnehmer fällt am Sonntag der Startschuss vor der Staatsbibliothek.

Action bei Munich Mash

Das ganze Wochenende über zeigen Skater und BMX-Fahrer spektakuläre Stunts im Olympiapark (Eintritt frei).

Musik im Museumsdorf

Im Museumsdorf von Markus Wasmeier in Schliersee wird’s musikalisch. „Aufgspuit“ heißt es am Sonntag ab 11 Uhr, wenn Musikanten aus ganz Bayern singen, spielen und tanzen.

Orte im Wettstreit

Wer kennt noch „Spiel ohne Grenzen“ aus dem Fernsehen? So etwas ähnliches gibt es am Samstag, 29. Juni, auf Gut Hub in Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau). Dort heißt der Gaudiwettkampf „Miteinand und Gegeneinand“. Ab 18.30 Uhr werden sieben Dorfteams gegeneinander antreten: natürlich Gastgeber Penzberg sowie Teams aus Antdorf, Benediktbeuern, Beuerberg, Iffeldorf, Seeshaupt und Sindelsdorf – wobei zu jedem Team die „Dorfschönheit“ gehört. So wollen es die Regeln. Die Mannschaften müssen sich in unterschiedlichen Disziplinen (Sport, Wissen und Geschicklichkeit) messen. Der Wettkampf findet zum dritten Mal nach 2009 und 2012 statt. Titelverteidiger ist Iffeldorf. Der Eintritt ist frei.

Waldfest am See

Eigentlich ist da keine Werbung nötig: Am Freitag (ab 17 Uhr) und am Samstag (15 Uhr) findet eines der beliebten Waldfeste am Tegernsee stat, diesmal in Bad Wiessee am Sonnenbichl.

Modellflugzeuge

Am Sonntag ab 10 Uhr gibt es einen Schnupperflugtag des Modellbau-Clubs München für Kinder und Jugendliche von neun bis 14 Jahren. Geboten werden neben Modellflugzeugen auch das Basteln von kleinen Basalholzfliegern und Übungen am Flugsimulator. Ort: MCM-Flugplatz Salmdorf-Haar (U2, Messestadt Ost), ab 10 Uhr.