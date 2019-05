Tornado in Bayern: Feuerwehr filmt besonderes Wetter-Phänomen - Video

Es ist eine Beobachtung, die nicht alle Tage gemacht wird: In Franken wurde ein besonderes Wetterphänomen gesichtet. Der Deutsche Wetterdienst bestätigt die Vermutung.

In den vergangenen Tagen sorgte Dauerregen für Hochwasser und Überschwemmungen.

Langsam sinken die Pegel wieder.

In Bayern wurde nun ein besonderes Wetterphänomen beobachtet.

Wirsberg - Tagelang sorgte Dauerregen in Bayern für überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller. Die Pegel der Flüsse stiegen teilweise rasant an, noch immer herrscht in einigen Regionen Bayerns Hochwasser. Jetzt sorgt eine andere Wettererscheinung für Aufsehen: Ein Tornado, der über ein Feld hinweg fegt.

Wettererscheinung in Bayern gesichtet: Tornado zieht über Feld

Beobachtet wurde die besondere Erscheinung zwischen Neuenmarkt und Wirsberg in Oberfranken im Landkreis Kulmbach. Zum einen beobachteten sogenannte Stormchaser (zu deutsch: Sturmjäger) den Tornado und veröffentlichten auf Facebook Fotos. Ebenfalls direkt vor die Linse bekamen die Rettungskräfte der Feuerwehr Himmelkron den Tornado, als sie gerade auf dem Rückweg von einem Einsatz waren.

Wetter: Tornado in Bayern gesichtet - DWD bestätigt Beobachtung

Wie der Deutsche Wetterdienst bestätigt, handelte es sich bei der Erscheinung tatsächlich um einen Tornado, das berichtet infranken.de. Ein Experte habe sich sowohl die Fotos als auch das Video angesehen. Auf Anfrage von infranken.de bestätigte er, dass es sich bei der Wettererscheinung um einen Tornado handelt. Es habe sich allerdings um einen Tornado der „schwächeren Sorte“ gehandelt. Dieser sei ganz unten auf der internationalen Fujita-Skala anzusiedeln - der dennoch mit bis zu 116 Stundenkilometer unterwegs sein kann.

Selten sind diese übrigens nicht in Deutschland, bis zu 60 mal im Jahr treten Tornados in Deutschland auf. Wäre der Tornado über bebautes Gelände gezogen, hätte er laut Wetter-Experte Dächer abdecken können.

Dauerregen, Hochwasser und Überschwemmungen - alle Entwicklungen zum Wetter in Bayern in den vergangenen Tagen finden Sie in unserem News-Ticker.

mlu