Tote Frau (43) auf Sportplatz entdeckt – Ermittler vermuten Gewalttat

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Auf einem Sportplatz wurde die Leiche einer 43-Jährigen entdeckt. Die Polizei vermutet eine Gewaltat. © David Inderlied/dpa/Illustration

Ein Passant hat auf einem Sportplatz die Leiche einer 43-jährigen Frau entdeckt. Die Obduktion soll klären, ob es sich um eine Gewalttat handelt.

Kirchdorf am Inn - Auf einem Sportplatz im Landkreis Rottal-Inn ist eine tote 43-Jährige gefunden worden. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte, hatte ein Passant die Leiche am Donnerstagmorgen, 6. April, entdeckt. Die Ermittler können derzeit noch keine Angaben zur Todesursache machen, Hinweise lassen jedoch eine Gewalttat vermuten.

Tote Frau (43) auf Sportplatz entdeckt – Hinweise auf Gewaltat

Nach einer ersten Untersuchung am Fundort in Kirchdorf am Inn übernimmt die Rechtsmedizin der Universität München die Obduktion. So hat es die Staatsanwaltschaft Landshut in Auftrag gegeben. Weitere Details zu einer möglichen Straftat hatte die Polizei zunächst nicht veröffentlicht.

Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.