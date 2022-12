Passant findet totes Baby an Wanderweg in Bayern: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Von: Tanja Kipke

Die Polizei veröffentlichte eine Karte des genauen Fundorst der Leiche. © Axel Heimken/dpa/PP Oberbayern Süd

Im Bereich des Wanderparkplatzes Seekopf bei Ruhpolding wurde am Sonntagmittag ein totes Neugeborenes entdeckt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ruhpolding – Gegen 12 Uhr am Sonntag entdeckte ein Passant einen toten Säugling hinter einem Wall am Wanderweg in Richtung Förchensee (Landkreis Traunstein). Er verständigte umgehend die Polizei, die Einstatzkräfte stellten am Wanderparkplatz Seeberg nur noch den Tod des Neugeborenen fest. Wie die Polizei Oberbayern Süd mitteilt, gehen die Ermittler davon aus, dass das Baby zeitnah zur Auffindung dort abgelegt worden sein.

Toter Säugling an Wanderweg gefunden: Polizei geht von „gewaltsamen Tod“ aus

Noch vor Ort nahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes, des zuständigen Fachkommissariats 1 sowie des Fachkommissariats für Spurensicherung der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein und der zuständige Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen auf. Noch am Sonntagabend fand im Institut die Obduktion der Leiche statt. Diese ergab „Hinweise auf einen gewaltsamen Tod, weshalb von Seiten der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts eingeleitet wurden.“

Zur Klärung des Sachverhalts bitten Staatsanwaltschaft und Kripo die Bevölkerung um Hinweise in dem Fall unter der Telefonnummer 0861/9873-0:

Sind jemandem Personen vor oder nach der Auffindezeit im näheren Umfeld des Tatorts aufgefallen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Wer kann Hinweise auf die mögliche Kindsmutter geben? Wer kennt eine schwangere Person, die kürzlich entbunden haben müsste und kein Kind hat? Etwaige Hinweise können auch anonym abgegeben werden.

Wer konnte außerdem verdächtige Wahrnehmungen im persönlichen Umfeld machen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Sie veröffentlichte auch eine Karte, auf welcher der genaue Fundort des Säuglings eingezeichnet ist. (tkip)

