Touristen können noch rechtzeitig aussteigen – dann steht Reisebus in Oberbayern in Flammen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Die Reisegruppe aus Taiwan bemerkte eine Rauchentwicklung an dem Fahrzeug und stieg aus. Kurz darauf brannte der Bus lichterloh. Verletzt wurde niemand.

Berchtesgadener Land - Ein Reisebus mit einer taiwanesischen Reisegruppe hat am Dienstag, 20. Juni, im Berchtesgadener Land Feuer gefangen. Das Fahrzeug sei am späten Nachmittag komplett ausgebrannt. Verletzt worden sei bei dem Vorfall niemand, wie ein Sprecher der Berchtesgadener Polizei am Abend mitteilte.

Die taiwanesischen Passagiere konnten rechtzeitig aussteigen, danach brannte der Bus aus. © Kilian Pfeiffer/-/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Reisebus brennt in Oberbayern vollständig aus - Touristen konnten rechtzeitig aussteigen

Der Reisebus war zuvor auf dem Weg nach Bad Reichenhall unterwegs, als die Insassen des tschechischen Reisebusses laut Polizei gegen 17.20 Uhr bei Bischofswiesen Rauch an dem Fahrzeug feststellen. Alle stiegen demnach rechtzeitig aus, kurz darauf stand der Bus schon in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Reisegruppe wurde in einem Hotel untergebracht, wie der Polizeisprecher weiter sagte. Der Verkehr an der B20 wurde zeitweise umgeleitet, am Abend war die Straße wieder frei. (kam/dpa)

Vor Kurzem ist in einer landwirtschaftlichen Halle in Bayern ein Feuer ausgebrochen. Rund 200 Einsatzkräfte kämpften gegen den Großbrand. Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.