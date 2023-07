Vorreiter in der Energiewende: Bayerische Stadt lässt Söder von größeren Zielen für Freistaat träumen

Von: Adriano D'Adamo

Wenn es um erneuerbare Energien geht, nimmt der bayerische Ort Wunsiedel eine Vorreiterrolle ein. Deswegen förder der Freistaat dessen neue Projekte mit mehr als 15 Millionen Euro.

Wunsiedel – Wärmepumpen, Windräder und Solaranlagen. Bayern diskutiert immer mehr über das Thema Energiewende. Im oberfränkischen Ort findet sie bereits statt. Wasserstoffproduktionen, Energieparks und Markus Söder, der Wunsiedel seinen Respekt zollt.

Windkraft aus Oberfranken: Neues Gesetz sorgt für frischen Wind in Bayern

Oberfranken produziert mehr Energie aus Windkraft als alle anderen bayerischen Regierungsbezirke. Alleine in Hof stehen 109 Windkraftanlagen, was zehn Prozent der Windräder in Bayern ausmacht. Der Ausbau verläuft jedoch stockend. Seit 2014 gilt in Bayern eine Mindestabstandsregel für Windräder. Diese müssen mindestens das Zehnfache der eigenen Bauhöhe zur nächsten Wohnsiedlung entfernt sein. 2020 wurden nur drei Genehmigungsanträge für Windräder in ganz Bayern gestellt.

Das „Windenergie-an-Land-Gesetz“ von Wirtschaftsminister Robert Habeck hebelt die sogenannte „10H-Regel“ für Windräder aus. Mit dem neuen Gesetz werden „Ländern Flächenziele für den Ausbau der Windenergie vorgegeben. Denn bislang sind bundesweit 0,8 Prozent der Landesfläche für Windkraftanlagen an Land ausgewiesen – allerdings sind nur 0,5 Prozent tatsächlich verfügbar“, heißt es in der offiziellen Erklärung der Bundesregierung.

Bayern förder Wunsiedel: Söder will Klimaneutralität im Freistaat

Bezüglich Energie aus Photovoltaikanlagen sieht die Lage in Oberfranken ganz anders aus. Laut dem bayerischen Energieatlas liegt Oberfranken auf dem letzten Platz bei der Energiegewinnung aus Photovoltaikanlagen in den bayerischen Regierungsbezirken. Auf die verfügbare Fläche heruntergerechnet produziert Niederbayern mehr als das Doppelte an Energie aus Photovoltaikanlagen verglichen mit Oberfranken.

Dennoch befinden sich mehrere Solarpark-Projekte in Oberfranken in der Planung, die im Landkreis Kronach entstehen sollen, sagt Markus Ruckdeschel von der Energieagentur Nordbayern gegenüber BR24. Wie viel vom eigenen Energiebedarf gedeckt wird, unterscheidet sich je nach Landkreis in Oberfranken. Hof produziert 140 Prozent des dort verbrauchten Stroms mittels erneuerbaren Energien und Kronach nur 18 Prozent, berichtet BR24. Oberfranken deckte 60 Prozent des eigenen Stromverbrauchs mit erneuerbaren Energien. 40 Prozent davon stammen aus Wasserkraft. Wie Söder auf Twitter verkündete, unterstützt Bayern ab nächstem Jahr mit 15,5 Millionen Euro das Future Energy Lab in Wunsiedel. Er erhofft sich dadurch einen Fortschritt für die Klimaneutralität in Bayern.

