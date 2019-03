Trafo-Häuschen fängt Feuer - Gemeinde in Bayern lange ohne Strom

Weil ein Gebäude in Flammen stand, müssen mehrere Tausend Einwohner wohl länger ohne Elektrizität auskommen. Und es gibt eine weitere Hiobsbotschaft.

Wemding - Wegen des Brandes in einem Trafo-Häuschen ist die Bevölkerung in der schwäbischen Gemeinde Wemding (Landkreis Donau-Ries) ohne Strom. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wird dies noch mehrere Stunden, aller Voraussicht nach sogar bis in die Morgenstunden, anhalten.

Schon jetzt steht fest, dass der örtliche Kindergarten und auch die Schule am morgigen Donnerstag geschlossen bleiben. Weitere Infos dazu können Bürger unter der Telefonnummer 090674443 bekommen.

Stromausfall in Wemding: Auch Probleme mit Smartphones

Vom Stromausfall sind auch die Mobilfunkmasten betroffen. Das Absetzen eines Notrufs ist damit derzeit nicht möglich. Der Ort Wemding hat eine Einwohner-Zahl von mehreren Tausend Menschen.

Am Rathaus wurde am Abend eine Anlaufstelle für die Bürger eingerichtet, außerdem wurde in Wemding eine Mehrzweckhalle geöffnet.

Lesen Sie auch: Dreister gehts kaum - Ein Hundehasser hat im gleichen Landkreis Würste mit Nägeln präpariert und sie im Garten eines Mehrfamilienhauses ausgelegt.

Ein 18-Jähriger wollte seinen Freunden in Tapfheim, ebenfalls im Landkreis Donau-Ries, Anfang März 2019 seine Fahrkünste zeigen - doch das ging gewaltig schief und ein Luxuswagen musste dran glauben.

Stromausfall dauert offenbar noch bis morgen Früh an. Am Donnerstag bleiben in #Wemding KiGa & Schule geschlossen. Betreuung der Kinder wird in der Mehrzweckhalle ermöglicht. #Bürgertelefon ab sofort unter Tel. 090674443 geschaltet! #polizei https://t.co/N7C4LSrXRk — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) 27. März 2019

dpa/PF