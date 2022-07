Tragischer Unfall in Bayern: Junge Männer (19, 22) sterben - sie kamen wohl vom Fußball

Im Landkreis Donau-Ries hat sich am Sonntagabend ein tödlicher Unfall ereignet. © vifogra/Schmelzer

Wenige Stunden nach einem Fußballspiel sind zwei junge Männer in Bayern gestorben. Drei weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

Wächtering - Im Landkreis Donau-Ries ist ein Auto frontal gegen einen Baum geprallt, wobei zwei junge Männer ums Leben gekommen sind. Drei weitere Insassen in demselben Wagen wurden am Sonntagabend (17. Juli) zum Teil schwer verletzt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Männer sind demnach zwischen 19 und 22 Jahre alt.

Tödlicher Unfall in Bayern: Zwei junge Männer tot, drei verletzt

Das Auto war den Angaben zufolge auf einer Kreisstraße unterwegs, als ihm ein Traktor, der über die Mitte der Fahrbahn hinausragte, entgegenkam. Bei dem Versuch, ihm auszuweichen, sei der Pkw ins Schleudern geraten und mit relativ hoher Geschwindigkeit gegen den Baum gefahren. Ein 19- und ein 22-Jähriger seien an ihren schweren Verletzungen direkt am Unfallort gestorben. Zwei Männer wurden leicht und ein weiterer Mann schwer verletzt, hieß es. Sie seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Der Traktorfahrer habe nach derzeitigem Kenntnisstand den Unfall gar nicht bemerkt, aber zwischenzeitlich ermittelt werden können.

Wächtering: Quintett kam wohl von Fußballspiel - Ermittlungen zur Unfallursache

Besonders tragisch: Informationen der Nachrichtenagentur vifogra zufolge kam das junge Quintett direkt von einem Fußballspiel in der Region. Demnach hätten die jungen Männer wenige Stunden vor dem tragischen Unfall noch selbst gespielt. Weitere Untersuchungen sollen nun Rückschlüsse auf den genauen Unfallhergang geben. (lks/dpa)

