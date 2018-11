Tragischer Unfall: Traktorgespann kippt um - Fahrer stirbt

Ein Unfall mit seinem Traktorgespann ist einem Mann in der Oberpfalz zum Verhängnis geworden. Er starb in einem Waldstück im Landkreis Regensburg.

Regenstauf - Ein 73-jähriger Mann ist mit seinem Traktorgespann umgekippt und gestorben. Der Mann war mit seinem Gespann in einem Waldstück bei Ramspau (Landkreis Regensburg) in der Oberpfalz unterwegs, wie die Polizei am Montag berichtete. An einem Hang kippte der Schlepper am Samstagmittag um.

Dabei verletzte sich der Fahrer am Kopf. Familienangehörige, die ebenfalls im Wald waren, fanden den 73-Jährigen leblos auf und leisteten Erste Hilfe. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus geflogen, kurze Zeit später erlag er aber seinen Verletzungen. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Jens Büttner