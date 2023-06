Versehentlich Rückwärtsgang eingelegt: Frau gerät unter rollendes Auto und stirbt

Von: Manuel Rank

Eine Frau ist am Donnerstagmorgen in Kößlarn von ihrem eigenen Auto überrollt worden. Sie verstarb noch am Unfallort. (Symbolbild) © picture alliance/dpa | Stefan Puchner (Symbolbild)

Bei einem Verkehrsunfall ist eine Frau aus Kößlarn auf „tragische Weise“ ums Leben gekommen. Nachdem eine Frau ihr Auto umgeparkt hatte, wurde sie von dem Fahrzeug überrollt und tödlich verletzt.

Kößlarn – Am Donnerstagmorgen (15. Juni) ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Kößlarn (Landkreis Passau) auf „tragische Weise“ ums Leben gekommen. Die Frau geriet unter ihr eigenes, rollendes Auto und erlag später ihren Verletzungen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung am Donnerstag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich, als ein Ehepaar am Morgen eine Lieferung Brennholz erwartet hatte. Als der Lieferant in der Früh erschien, wollte das Paar seine Fahrzeuge umparken, damit das Brennholz vor dem Anwesen entladen werden konnte. Der „tragische Unfall“ passierte dann beim Umparken der Autos, hieß es. Die Frau fuhr mit ihrem Fahrzeug ein Stück vom Fahrbahnrand auf die Straße.

Weil sie den Rückwärtsgang eingelegt hatte, setzte sich das Auto in Bewegung

Dort stieg sie erneut aus dem Wagen und stellte sich hinter das Fahrzeug. Die Frau aus Kößlarn hatte laut Polizeiberichten offenbar die Automatikschaltung nicht auf neutral gestellt, sondern versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt. Das Fahrzeug setzte sich deswegen von selbst in Bewegung; die Frau wurde vom rückwärtsfahrenden Auto umgestoßen und geriet unter den Wagen und wurde überrollt.

Der Ehemann sowie der Brennholzlieferant eilten sofort zu Hilfe und schafften es, die Frau nach kurzer Zeit unter dem Auto hervorzuholen. Mittlerweile war der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber eingetroffen – allerdings kam für die Frau aus Kößlarn jede Hilfe zu spät, hieß es. Sie erlag ihren schweren Verletzungen.

Das Fahrzeug wird nun unfalltechnisch untersucht

Die Polizei Bad Griesbach nahm den Unfall auf, die Staatsanwaltschaft zog einen Gutachter hinzu. Der Unfallwagen wurde sichergestellt und soll nun unfalltechnisch untersucht werden. Die Einsatzkräfte der Polizei wurden von der Feuerwehr Kößlarn unterstützt, die den Verkehr umleitete und an der Unfallstelle technische Hilfe leistete.

