SEK-Einsatz mit 30 Streifen: Mann berichtet von Schüssen auf Frau - er scheint selbst dahinterzustecken

Großer SEK-Einsatz in Traunreut in Bayern: Nachdem ein Mann von einem Schuss auf eine Frau berichtet hatte, sind 30 Streifenwagenbesatzungen zu einem Mehrfamilienhaus geeilt.

Traunreut - Am Montagvormittag teilte eine männliche Person gegen 10.30 Uhr der Einsatzzentrale im Polizeipräsidium mit, dass in seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Berliner Straße ein Eindringling einen Schuss auf eine Frau abgegeben und diese dabei verletzt habe. Rund 30 Streifenwagenbesatzungen verschiedener Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) waren in der Folge im Einsatz. Wegen der anzunehmenden Gefahr für die Einsatzkräfte, legten diese ihre ballistische Schutzausstattung an.

SEK durchsucht Mehrfamilienhaus in Traunreut - Fotos Zur Fotostrecke

Nachdem der Mitteiler dazu gebracht werden konnte, die Wohnung zu verlassen, drangen Einsatzkräfte in die Wohnung ein. Jedoch wurde bei der Überprüfung weder ein Eindringling, noch ein Opfer gefunden. Im Rahmen der noch andauernden Überprüfungen wurden/werden derzeit auch die übrigen Wohnungen im Haus und die Nebengebäude von der Polizei in Augenschein genommen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte keine Straftat, wie vom Mitteiler vorgebracht, festgestellt werden. Der Mitteiler befindet sich in polizeilichem Gewahrsam und wird derzeit befragt. Dabei wurden psychische Auffälligkeiten bei ihm festgestellt.

mm/tz

Video: Auch in Nürnberg musste das SEK schon einmal eingreifen

Lesen Sie auch:

Hitze über 1000 Grad: Vier kleine Kinder und Mutter sterben bei Brand - Polizei geht wichtiger Frage nach



Bei Faschingszug: Männer attackieren Polizistin - Zeuge wird zum Helden - jetzt sucht ihn die Polizei

Dreister Dieb klaut unbemerkt Benzin an Tankstellen um München - und macht dummen Fehler