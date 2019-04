Vater und Tochter frühstücken, als plötzlich ein Vermummter auf der Terrasse auftaucht und sie bedroht

Der Tag begann ganz normal, plötzlich wurde es gefährlich und unheimlich: Ein Vermummter tauchte auf und bedrohte einen Vater und seine Tochter.

Traunreut (Landkreis Traunstein) - Am frühen Mittwochmorgen saß ein Mann im Traunreuter Ortsteil Weisbrunn zusammen mit seiner Tochter am Frühstückstisch. Plötzlich tauchte eine schwarz gekleidete Person auf der Terrasse auf und schlug mit den Fäusten gegen die Glastür. Der Vermummte schrie herum und forderte den Traunreuter dazu auf, nach draußen zu kommen. Mit eindeutigen Gesten deutete der aggressive Mann an, dass er dem Vater die Kehle durchschneiden wolle und redete wirres Zeug. Eine unheimliche und bedrohliche Situation!

Bedrohung in Traunreut: Der Vater ruft sofort die Polizei

Der Anwohner wählte sofort den Notruf und alarmierte die Polizei. Der Unbekannte verschwand daraufhin in Richtung des gegenüberliegenden Anwesens. Derweil rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen an. Im Haus gegenüber trafen die Beamten einen Mann an, doch zunächst blieb unklar, ob es auch die Person war, die zuvor schwarz gekleidet auf der Terrasse auftauchte.

Wie die Traunreuter Polizei mitteilte, mussten die Beamten letztlich das Gebäude gewaltsam betreten, weil der Verdächtige jede Kommunikation verweigerte. Im Obergeschoss konnte der Mann dann überwältigt und gesichert werden. Es stellte sich heraus, dass sich der 44-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wie es in der Pressemitteilung der Polizei heißt.

Er wurde in Polizeibegleitung durch den Rettungsdienst in eine Spezialklinik gebracht. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Hausfriedensbruch.

