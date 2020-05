Traunreut: Mann attackiert 20-Jährigen auf offener Straße - Festnahme wegen versuchten Mordes

Er attackiert zunächst auf sein Opfer, dann flüchtet der Täter vom Tatort auf offener Straße. Nun wurde er festgenommen.

Ein Mann wurde in Traunreut auf offener Straße attackiert.

auf offener Straße attackiert. Ein noch unbekannter Mann verletzte ihn schwer mit einem spitzen Gegenstand.

Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter mittlerweile festgenommen.

Update vom 23. Mai 2020, 19.30 Uhr: Nach der blutigen Außeineandersetzung konnte der Tatverdächtige zunächst nicht aufgefunden werden. Doch im Zuge der Fahndungsmaßnahmen wurde der er am Samstagnachmittag, 23. Mai 2020, in seiner Wohnung in Traunreut gefunden und letztendlich von der Polizei widerstandslos festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein hatte im Laufe des Tages einen Haftbefehl gegen den 23-Jährigen wegen versuchten Mordes erwirkt. Er soll morgen dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Traunreut: Mann attackiert 20-Jährigen auf offener Straße - Polizei fahndet nach Täter

Erstmeldung vom 23. Mai 2020:

Traunreut/Traunstein - Was der Auslöser der Auseinandersetzung war ist noch nicht bekannt, doch ein Streit auf offener Straße endete für einen 20-Jährigen blutig.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Samstag mitteilt, kam es am späten Freitagabend gegen 22.30 Uhr in Traunreut auf offener Straße zu einer Auseinandersetzung. Demnach trafen der Täter und sein späteres Opfer in der Werner-von-Siemens-Straße aufeinander.

Traunstein: Mann verletzt 20-Jährigen schwer - dann flüchtet er

Zunächst soll es dabei zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Doch kurz darauf attackierte der Täter den 20-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand und verletzte ihn dabei schwer. Als Zeugen auf den Angriff aufmerksam wurden, flüchtete der Mann vom Tatort. Nach ihm wird nun gefahndet.

Das 20-jährige Opfer wurde umgehend in eine Klinik eingeliefert. Der junge Mann erlitt bei dem Angriff schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief bislang ohne Ergebnis.

Traunstein: Polizei fahndet nach dringend Tatverdächtigem

Noch in der Nacht wurde die Wohnung eines dringend Tatverdächtigen in Traunreut durchsucht, dabei kamen auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei zum Einsatz. Der Tatverdächtige wurde dabei jedoch nicht in seiner Wohnung angetroffen, nach ihm wird nun gefahndet.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

