Neun Tage in Biwak gefangen: Jetzt spricht der Traunreuter Wanderer

Die Biwak-Hütte an einem Sonnentag: Hier verbrachte ein Traunreuter ganze neun Tage.

In den Tiroler Alpen

von Lukas Schierlinger schließen

Ganze neun Tage hat ein Schneeschuh-Wanderer in einer kleinen Biwak-Hütte in den Tiroler Alpen ausgeharrt. Nun hat der Traunreuter über seinen ungeplanten Aufenthalt in den Bergen gesprochen.