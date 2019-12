Fataler Brand: Frau schwebt in Lebensgefahr - für ihren Mann kommt jede Hilfe zu spät

In Traunreuth brannte eine Doppelhaushälfte. Eine Frau schwebt in Lebensgefahr - ein Mann starb. (Symbolbild)

Ursache noch unklar

von Katarina Amtmann

Ein tragisches Unglück hat sich am Mittwoch (18. Dezember) in Traunreut ereignet. Ein Wohnhaus stand in Flammen, eine Frau schwebt in Lebensgefahr. Ihr Mann starb.