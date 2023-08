Über 100 Marihuana-Pflanzen im Besitz: Hausdurchsuchung bei 63-jährigem Mann

Von: Adriano D'Adamo

Über 100 Marihuana-Pflanzen wurden bei einem 63-jährigen Mann in Chieming gefunden. Er wurde noch am selben Tag dem Amtsgericht vorgeführt.

Chieming – Am Samstag (29. Juli) führte das Rauschgiftkommissariat der Kriminalpolizei Traunstein in Chieming eine erfolgreiche Durchsuchung durch und stellte eine größere Menge Marihuana-Pflanzen sicher. Ein 63-jähriger Chieminger steht im Verdacht des Betäubungsmittelverstoßes und befindet sich in Untersuchungshaft.

Durchsuchung bei 63-Jährigen: „Auffällig große“ Marihuana-Pflanze entdeckt

Die Ermittlungen begannen, als aufmerksame Polizeibeamte der Polizeiinspektion Traunstein vor der Wohnungstür des 63-Jährigen eine auffällige große Marihuana-Pflanze entdeckten. Aufgrund des dringenden Verdachts eines Betäubungsmittelverstoßes ordnete der zuständige Staatsanwalt wegen Gefahr im Verzug umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen an.

Über 100 Marihuana-Pflanzen wurden von der Polizei bei der Hausdurchsuchung gefunden (Symbolbild). © IMAGO/Petr Svancara

Am darauffolgenden Morgen wurden die Durchsuchungen von Beamten des Rauschgiftkommissariats K4 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein durchgeführt. Die Aktion wurde unterstützt von Beamten des Kriminaldauerdienstes, der GPI Piding und der Polizeiinspektion Traunstein, sowie durch einen Diensthundeführer und eine Streife der Zentralen Einsatzdienste Traunstein.

Über einen Meter große Marihuana-Pflanzen: 63-Jähriger landet vor Gericht

Im Zuge der Durchsuchungen wurden insgesamt 144 Marihuana-Pflanzen mit einer Höhe von bis zu einem Meter sowie weitere Cannabis-Pflanzenmaterialien gefunden und sichergestellt.

Angesichts der Menge der sichergestellten Betäubungsmittel wurde der 63-jährige Beschuldigte noch am selben Tag einer Bereitschaftsrichterin am Amtsgericht Rosenheim vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der zur sofortigen Einlieferung des Verdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt führte. Die weiteren Ermittlungen liegen nun in den Händen der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein und des Rauschgiftkommissariats der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein.

