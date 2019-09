Automotor stirbt auf Bahngleis ab: Zug kann nicht mehr bremsen

Weil einer Autofahrerin mitten auf dem Bahngleis der Motor abstarb, ist es in Traunstein zu einem Zugunfall gekommen: Eine Regionalbahn rammte den stehenden Pkw.

Traunstein - Mitten auf einem Bahngleis ist einer Autofahrerin in Traunstein der Motor abgestorben - das führte zu einem Zugunfall. Am Dienstag gegen 11 Uhr fuhr eine 74-Jährige die Kotzinger Straße in Traunstein Richtung Wasserburger Straße. Als sie sich mitten auf den Gleisen eines Bahnübergangs befand, starb plötzlich der Motor ihres Autos ab. Das berichtet die Polizei.

Unfall in Traunstein: Autofahrerin stirbt Motor auf Bahngleis ab - Kollision mit einem Zug

Der Lokführer, welcher zeitgleich die Regionalbahn von Traunstein Richtung Traunreut fuhr, konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern: Der Zug rammte die Beifahrerseite des Autos. Nach der Kollision schob die Regionalbahn den Pkw noch einige Meter die Gleise entlang.

Zugunfall in Traunstein: 74-Jährige kommt mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus

Mit mittelschweren Verletzungen wurde die Pkw-Fahrerin in eine Klinik gebracht. Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes befanden sich auch elf Personen im Zug, inklusive dem Lokführer. Sie blieben alle unverletzt.

Den Sachschaden am Zug schätzen die Beamten auf etwa 80.000 Euro, den Totalschaden am Auto auf 10.000 Euro.

kof