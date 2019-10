Auto rast gegen Baum: Mann kommt ums Leben - Staatsstraße lange Zeit gesperrt

Auf der Staatsstraße 2095 hat sich am Mittwoch ein schwerer Unfall ereignet. Ein Mann kam dabei ums Leben.

Update vom 2. Oktober, 14.11 Uhr: Auf der Staatsstraße 2095 hat sich am Mittwoch ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, prallte ein Auto gegen einen Baum. Andere Fahrzeuge waren demnach nicht beteiligt. Ein Mann kam dabei ums Leben.

Auf Nachfrage erklärte die Polizei auch, dass die Unfallaufnahme vor Ort abgeschlossen sei. Die Straße ist demnach wieder frei, es kommt zu keinen Behinderungen mehr.

Bilder zeigen Ausmaß: Mann stirbt bei Unfall - Auto kracht gegen Baum Zur Fotostrecke

Staatsstraße 2095 nach schwerem Unfall zwischen Wolkersdorf und Erlstätt gesperrt

Update vom 2. Oktober, 13.21 Uhr: Die Staatsstraße 2095 ist nach einem schweren Unfall immer noch gesperrt. Wie Rosenheim24 schreibt, liegt die Unfallstelle zwischen den Abzweigungen nach Wolkersdorf und Erlstätt.

Erstmeldung vom 2. Oktober: Staatsstraße 2095 bei Traunstein nach Unfall gesperrt

Traunstein - Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls ist die Staatsstraße 2095 zwischen Erlstätt und Traunstein aktuell gesperrt. Das teilte die Polizei in einer Eilmeldung mit. Feuerwehr, Rettungsdienste und die Polizei sind vor Ort.

Auch ein Unfallgutachter wurde hinzugezogen. Zu den Unfallfolgen und der Dauer der Sperrung kann die Polizei aktuell noch keine Angaben machen.

Weitere Infos folgen in Kürze.

