In Traunstein ist ein Haus eingestürzt, Teile des Gebäudes fielen teilweise auf die B304. Ein Großaufgebot der Rettungskräfte war vor Ort.

Update 13.04 Uhr: Bei dem Haus habe es sich ohnehin um ein marodes und unbewohntes Haus gehandelt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Teile des Daches und der Mauern waren am Montagabend eingestürzt. Ursache sei nach ersten Erkenntnissen die Baufälligkeit gepaart mit der Belastung durch den Schnee. „Mit dem Tauwetter ist der Schnee schwerer als sonst“, sagt ein Polizeisprecher.

Die Rettungskräfte rückten vorsorglich mit einer Wärmebildkamera an, um nach möglichen Opfern zu suchen. Es habe sich aber niemand in dem Haus befunden. Die angrenzende Bundesstraße B304 musste zeitweise gesperrt werden, weil Teile des Gemäuers auf eine der Fahrbahnen gefallen waren. An dem Haus waren bereits Sanierungsarbeiten im Gang.

Haus stürzt ein: Schneelast wurde zu groß - Rettungskräfte suchen nach Verschütteten

Traunstein - Ein Großaufgebot von Rettungskräften war am Montagabend in Traunstein im Einsatz. Dort war ein Wohnhaus in der Salzburger Straße eingestürzt. Grund dafür könnte die Schneelast auf dem Dach gewesen sein. Wie die Polizei mitteilte, war das Gebäude unbewohnt. Doch Teile des Gebäudes stürzten auf die direkt daran vorbeiführende Bundesstraße B304. Laut Bericht wurden keine Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Haus in Traunstein eingestürzt: Großeinsatz der Rettungskräfte

Die Rettungskräfte suchten das eingestürzte Haus nach Menschen ab. Im Einsatz war laut Polizei unter anderem ein Rettungshund des BRK, ein Diensthundeführer der Polizei, Wärmebildkameras sowie eine Drohne.

+ Ein Großaufgebot der Rettungskräfte war in Traunstein im Einsatz. © fib/FDL Die Bundesstraße wurde durch die Straßenmeisterei gesperrt. Es hätte nicht ausgeschlossen werden können, dass noch weitere Gebäudeteile auf die Straße stürzen.

