Verfolgungsjagd bei Tempo 250: Irre Audi-Insassen mit Nagel-Attacke auf Polizei

Die A8 ist die wichtigste Ost-West-Route in Bayern. Ausflügler, Urlauber, Lastwagenfahrer sind hier in einem beständigen Strom unterwegs – und Kriminelle, wie sich in der Nacht auf Dienstag zeigte.

Traunstein - Was für schwere Jungs diese Route nutzen, bekamen Polizisten aus dem Präsidiumsbereich Oberbayern Süd in der Nacht auf Dienstag am eigenen Leib zu spüren... Um 0.20 Uhr fiel einer Streife im Ortsbereich von Bergen (Kreis Traunstein) ein schwarzer, PS-starker Audi mit österreichischem Kennzeichen auf. Hinter den kolorierten Scheiben ließ sich nicht erkennen, wie viele Personen sich im Auto befanden. Der Fahrer sollte angehalten werden, „es sah zunächst danach aus, als ob er der Anweisung Folge leisten würde“, berichtete Stefan Sonntag, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim. Doch plötzlich gab der Mann Gas – und wie.

+ Raser setzt bei Verfolgungsfahrt Krähenfüße ein: Diese landen so, dass eine Spitze nach oben zeigt. © dpa / Boris Roessler

Lesen Sie auch: Nach einem filmreifen Autodiebstahl rücken Taucher zu spektakulärem Einsatz im Innkanal aus

Verfolgungsjagd auf der A8: Raser legen drei Polizeiautos lahm

Der Audi jagte Richtung Norden zur Autobahn. Schon vor der A8 wurden aus dem Wagen sogenannte Krähenfüße geworfen, vierstachlige Wurfeisen, deren Spitzen sich in Reifen bohren. Dann ging es schon auf die A8, mehrere Streifen verfolgten den Audi, der zeitweise mit einer Geschwindigkeit von 250 Stundenkilometern Richtung Österreich raste. Währenddessen wurden immer wieder neue Krähenfüße auf die Fahrbahn geworfen, die ihren Zweck nicht verfehlten: die Polizeiautos zu stoppen. Bei drei Einsatzfahrzeugen gelang dies, sie fuhren sich einen Platten.

+ Um 0.20 Uhr fiel einer Streife ein schwarzer, PS-starker Audi mit österreichischem Kennzeichen auf. Es folgte eine kilometerlange Verfolgungsjagd. © FKN

Dennoch blieben drei weitere Polizeiautos am Fluchtfahrzeug bis Hallein auf Salzburger Seite dran. Den Audi zu stoppen, gelang jedoch nicht. In Hallein übernahmen Kollegen aus Österreich, doch auch sie konnten die Wahnsinnsfahrt und die Audi-Insassen nicht aufhalten. Seither ist das Auto verschwunden.

Neben den drei Einsatzfahrzeugen hatten mindestens sechs weitere Wagen von anderen Autofahrern einen Platten. Noch in der Nacht wurde die Autobahn nach Krähenfüßen abgesucht, damit es nicht noch mehr kaputte Reifen gab. Daran beteiligten sich auch örtliche Feuerwehren. Das Kennzeichen des Audi war tags zuvor in Linz gestohlen worden. Was die Insassen vorhatten, darüber lässt sich nur spekulieren.

Wesentlich dramatischer ging im Februar eine Einsatzfahrt für eine junge Polizistin in Saarbrücken aus. Die 22-Jährige kam ums Leben, als ihr Dienstwagen einen verheerenden Unfall hatte.

Weitere Nachrichten aus Bayern:

Todes-Drama nach Kollision mit Traktor: Mann stirbt bei Unfall - Kind schwer verletzt

Als ein Motorradfahrer einen Traktor überholen will, kommt es im schwäbischen Unterthingau (Landkreis Ostallgäu) zu einem schrecklichen Unfall, bei dem ein Mann ums Leben kommt und ein Kind schwer verletzt wird.

mc

Auch interessant:

Video: Immer wieder Todesgefahr durch flüchtende Autofahrer