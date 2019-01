Ein Baum fällt am Sonntagabend auf einen Zug - er brach unter den großen Schneemassen zusammen. Im Zug befanden sich neun Menschen.

Traunstein - Am Sonntagabend kam es zu einem Bahnunglück auf der Strecke Traunstein – Ruhpolding. Ein Baum fiel auf einen vorbeifahrenden Zug.

Kurz vor der Haltestelle in Eisenärzt fällt der Baum auf den Zug

In den späten Abendstunden befuhr ein Zug der Deutschen Bahn die Strecke in Richtung Ruhpolding. Kurz vor der Haltestelle in Eisenärzt, wo die Bahnstrecke die Staatsstraße kreuzt, fiel genau in diesem Moment ein Baum auf die Bahn herab.

Schneechaos in Bayern - Baum stürzt auf Zug - die Bilder Zur Fotostrecke

Fahrgäste der Deutschen Bahn mussten evakuiert werden

Den neun evakuierten Passagieren der Deutschen Bahn ist nichts passiert. Eine Spezialfirma entfernte mit einem Autokran den umgestürzten Baum. Im Anschluss wurde mit einer Diesellok der Zug verschoben, damit die Oberleitungen repariert werden konnten.

Die Feuerwehren Eisenärzt, Siegsdorf und Ruhpolding mussten die Staatsstraße 2098 für mehrere Stunden komplett sperren und den Verkehr umleiten.

Lesen sie auch:

Bereits vergangene Woche hat der Wintereinbruch in Bayern zu massiven Problemen geführt. In Unterfranken kam ein Feuerwehrmann auf dem Rückweg von einem Einsatz ums Leben, als er, aufgrund der Glätte, die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Auch in den kommenden Tagen soll das Winter-Wetter anhalten. Für Mittwoch werden neue Schneemassen vorausgesagt.

Besonders gefährlich ist das auch für Wintersportler. Am Wochenende verstarben mehrere Deutsche in den Bergen durch Lawinen. Für eine junge Frau am Teisenberg kam jede Hilfe zu spät.

fib/FDL