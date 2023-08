Erneut Fliegerbombe in Oberbayern gefunden: Bereich abgesperrt – Entschärfung erfolgreich

Von: Katarina Amtmann

Erst vor etwas mehr als einer Woche wurde in Traunstein eine Fliegerbombe gefunden, am Donnerstag (17. August) gab es den nächsten Fund.

Update vom 17. August, 19 Uhr: Die Fliegerbombe konnte am späten Nachmittag erfolgreich entschärft werden. Es wurden alle Bewohner in einem 100-Meter-Radius um die Fliegerbombe herum evakuiert. Vor Ort befanden sich rund 300 Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und dem Rettungsdienst.

Update vom 17. August, 12.55 Uhr: In der Chiemseestraße in Traunstein wurde eine Fliegerbombe gefunden. Anwohner müssen deshalb evakuiert werden. Wie Stadt und Landratsamt Traunstein bekanntgaben, müssen die Bewohner im 100 Meter Radius der folgenden Straßen und Hausnummern die Gebäude umgehend verlassen:

Chiemseestraße 12, 14, 20, 22, 34, 36,

Gmelchstraße 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a, 9, 9a

Eine Notunterkunft ist in der Grundschule Halsach, Kampenwandstraße 40 eingerichtet. Ein Bürgertelefon ist unter der Nummer 0861/65-700 erreichbar. Weitere Informationen gibt es auch auf der Seite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Erneut Fliegerbombe in Oberbayern gefunden: Bereich abgesperrt – Evakuierungen stehen bevor

Traunstein - In Traunstein wurde am Donnerstag, 17. August, erneut eine Fliegerbombe gefunden. Die Polizei sperrt aktuell den Bereich um die Fundstelle in der Chiemseestraße ab. Das teilte die Polizei mit.

Fliegerbombe in Traunstein gefunden: Bereich abgesperrt - Evakuierungen stehen an

Der Bereich mit einem Radius von 100 Metern um den Fundort werde zeitnah evakuiert. „Alle weitere Maßnahmen werden von der Einsatzleitung in Absprache mit den Experten des Kampfmittelräumdienstes getroffen“, heißt es weiter. Es muss mit größeren Verkehrsbeinträchtigungen gerechnet werden.

Bereits am 9. August war in Traunstein eine Fliegerbombe entdeckt worden. Der Sprengkörper hatte keinen Zünder, von der Bombe ging deshalb keine Gefahr aus. (kam)

