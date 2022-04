Traunstein in Bayern: Feuer in Lourdes-Kapelle - Großeinsatz läuft

Von: Lucas Sauter-Orengo

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In Traunstein kam es zu einem größeren Feuerwehr-Einsatz. Grund war ein Feuer in der Lourdes-Kapelle.

Update vom 24. April, 19.18 Uhr: Die Löscharbeiten an der Lourdes-Kapelle in Traunstein sind abgeschlossen. Wie chiemgau24.de berichtet, sind bei dem Feuer keine Personen verletzt worden. Nur ein Sachschaden liegt vor, über den zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden können.

Erstmeldung vom 24. April 2022

Traunstein - Feuer in der Lourdes-Kapelle: Wie die Polizei mitteilt, ist es am Marktplatz in Traunstein in der Lourdes-Kapelle zu einem Brand gekommen. Derzeit sind Feuerwehren und weitere Einsatzkräfte vor Ort. Darüber, wie das Feuer ausgebrochen ist, liegen derzeit keine Informationen vor. Die Löscharbeiten sind im Gange. Näheres ist derzeit nicht bekannt, heißt es vonseiten der Polizei.

