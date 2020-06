Tödlicher Unfall bei Traunstein: Motorrad kracht in Porsche - Fahrer stirbt noch am Unfallort 

Ein tödlicher Unfall ereignete sich auf der B306. Ein Motorradfahrer prallte mit einem Pkw zusammen und verstarb noch am Unfallort.

Ein Unfall auf der B306 in Richtung Schneizlreuth endete für einen Motorradfahrer tödlich.

tödlich. Mehrere Rettungswagen und ein Helikopter rückten an, konnten jedoch nichts mehr tun.

und ein rückten an, konnten jedoch nichts mehr tun. Die Insassen des beteiligten Pkw wurden psychologisch betreut und ins Krankenhaus gebracht.

Update vom 7. Juni, 8.26 Uhr: Bei dem Motorradfahrer, der bei einem Unfall am Samstagabend ums Leben kam, handelt es sich laut Polizeiangaben um einen 71-Jährigen aus Schneizlreuth. Er fuhr von Inzell her in Richtung Weißbach. An der Abzweigung nach Ruhpolding wurde er wohl von dem Pkw übersehen, der von Weißbach her kam und nach Ruhpolding abbog. Der Motorradfahrer hatte laut Polizeiangaben wohl keine Chance zu reagieren. Der folgenschwere Unfall ereignete sich kurz vor dem Eisstadion.

Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. „Der Unfallverursacher und seine Ehefrau mussten ebenfalls medizinisch versorgt werden, da sie unter schwerem Schock standen“, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten bitten Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich bei der Polizei Ruhpolding zu melden.

Tödlicher Unfall bei Traunstein: Motorrad kracht in Porsche - Fahrer verstirbt noch am Unfallort

Ursprungsmeldung vom 6. Juni: Inzell - Zwischen der B305 und der B306 kam es am Samstagabend zu einem schweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der Zusammenprall endete für den Motorradfahrer tödlich, während die Pkw-Insassen mit einem Schock davon kamen.

Unfall auf der B306: Rettungshubschrauber und Feuerwehr eilten zur Unfallstelle

Gegen 17.20 Uhr gingen Notrufe bei der Inzeller Feuerwehr sowie beim Bayerischen Roten Kreuz ein, woraufhin mehrere Rettungswagen sowie ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle eilten.

Ein Motorradfahrer war auf der B306 unterwegs, wo er von Inzell aus Richtung Schneizlreuth fuhr. Ein aus der Schneizlreuther Richtung kommender Porsche nahm dem Motorradfahrer an einer Abzweigung Richtung Ruhpolding offenbar die Vorfahrt, worauf sich der Unfall ereignete. Das Motorrad krachte mit aller Gewalt in die Fahrerseite des Wagens. Der Fahrer soll keine Chance gehabt haben, auszuweichen. Die Kollision war zudem so stark, dass es den Porsche versetzte.

Unfall auf der B306: Motorradfahrer verstirbt noch am Unfallort

Aufgrund des Aufpralls wurde der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Jegliche Versuche der Rettungskräfte und Ersthelfer, den Mann zu retten, scheiterten jedoch. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Insassen des beteiligten Pkw standen schwer unter Schock, weshalb ein Kriseninterventionsteam der Malteser die Personen im Anschluss betreute. Sie wurden vom Bayerischen Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.

Die Ruhpoldinger Polizei nahm den Unfall umgehend auf, ein Sachverständiger wurde herangezogen, um den Hergang der Kollision der beiden Fahrzeuge in Form eines Gutachtens zu rekonstruieren. Die Straße war für längere Zeitgesperrt.

