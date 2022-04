Trauriger Spitzenwert: Drei tödliche Abstürze in den Bergen

Teilen

Ein Absperrband der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Frühlingshafte Temperaturen im Tal, aber Schnee in den Bergen: Drei Wanderer verunglückten Tagen um Ostern tödlich, weil sie auf Altschnee abrutschten. Damit setzt sich ein unglücklicher Trend fort.

München - Ein Osterfest voller Sonne, doch bei den Bergunfällen gibt es erneut eine düstere Bilanz. Drei Menschen kamen seit Donnerstag in den bayerischen Bergen ums Leben. In allen Fällen rutschen die Wanderer laut Polizei auf Altschnee aus. Noch vor Ostern hatten Polizei und Bergwacht vor winterlichen Verhältnissen und gefährlichem Altschnee in nördlichen Lagen gewarnt und gute Ausrüstung angemahnt.

Es ist erneut ein trauriger Spitzenwert, mit dem sich zugleich der Trend der vergangenen Monate fortsetzt. In diesem Jahr gab es bereits 19 tödliche Unfälle von Berchtesgaden bis zur Zugspitze. Im vergangenen Jahr zählten die Beamten des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd 55 Bergtote - schon hier sprach Pressesprecher Stefan Sonntag von einem „traurigen historischen Rekord“. In früheren Jahren seien es im Schnitt 30 bis 40 Todesfälle im gesamten Jahr gewesen.

Am Sonntag bargen Beamte der Alpinen Einsatzgruppe am Fuße der Zugspitze ein Ehepaar tot. Die 55-jährige Frau und und ihr fünf Jahre älterer Mann waren in Turnschuhen in alpinem Gebiet unterwegs. An einem komplett verschneiten, nordseitigen Wegabschnitt zwischen Höllentalangerhütte und Hupfleitenjoch verloren sie den Halt. Das Schuhwerk der beiden und auch die restliche Ausrüstung seien für eine derartige Unternehmung völlig unzureichend gewesen, teilte die Polizei mit.

Am Donnerstag starb ein 27-Jähriger im Karwendel beim Sturz über steiles Felsgelände. Der erfahrene Wanderer war allein in Richtung westlicher Karwendelspitze aufgebrochen und ebenfalls auf schneebedecktem Untergrund ausgerutscht, wie die Beamten berichteten.

Im März waren drei Männer unabhängig voneinander fast an derselben Stelle am Sonnenberggrat im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in den Tod gestürzt. Bei mindestens einem war klar, dass auch er auf Schnee abrutschte. Bei den beiden anderen lag die Vermutung nahe. „Es gibt unzählige solcher Stellen in unserem Bergland, wo ein unachtsamer Schritt zur Tragödie wird“, warnte Polizeisprecher Sonntag vor Tagen.

Auch die Bergwacht hatte gemahnt, es gebe oberhalb von 1500 Metern Höhe vor allem in Nordflanken noch teils hochwinterliche Bedingungen mit Schneefeldern und vereisten Passagen. Auch bei Wanderungen könnten Grödeln (eine Art Teil-Steigeisen), Steigeisen oder ein Eispickel sowie der geübte Umgang damit nötig sein. dpa