„Trend zum naturnahen Urlaub“: Bayern ist Bundesland Nummer 1 für Camper

Von: Katarina Amtmann

Camping-Boom erreicht 2022 Rekordhoch - Bayern Nummer 1 (Symbolbild). © IMAGO / imagebroker

Die Zahl der Camping-Übernachtungen hat in Bayern stark zugenommen. Der Freistaat übertrifft dabei sogar noch den Bundestrend und führt das Ranking an.

München - Die Übernachtung im Zelt oder Wohnmobil statt im Hotel oder in der Ferienwohnung wird auch in Bayern immer beliebter. Die Zahl der Camping-Übernachtungen sei im Freistaat im vergangenen Jahr um mehr als 25 Prozent auf 7,67 Millionen gestiegen. Das ergab eine Auswertung des Buchungsportals www.camping.info, die am Montag (27. März) veröffentlicht wurde.

Ranking zeigt: Bayern Bundesland Nummer 1 für Camper

Mit diesem Rekordhoch sei Bayern das Bundesland Nummer 1 für Camper, mit deutlichem Abstand vor den Küstenländern Niedersachen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Bayern übertrifft damit sogar noch den Bundestrend, denn deutschlandweit ging die Zahl der Camping-Übernachtungen dem Portal zufolge um 22 Prozent nach oben. Extrem starke Zuwächse hatten die Stadtstaaten Hamburg und Berlin mit jeweils über 70 Prozent.

„Trend zum naturnahen Urlaub“: Bayern Bundesland Nummer 1 für Camper

Eine Sprecherin des Portals nannte einen „Trend zum naturnahen Urlaub“ als Gründe für den Boom. Viele hätten in der Corona-Pandemie ein Wohnmobil gekauft und nutzten es jetzt weiter. Bundesweit wurden fast 823.000 Reisemobile und knapp 772.000 Wohnwagen gezählt. Das sind über 66.000 Wohnmobile und über 24.000 Wohnwagen mehr als im Vorjahr. (kam/dpa)

