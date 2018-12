18-Jähriger stirbt nach Unfall in Flammen - Einsatz belastet Feuerwehrleute

Ein tödlicher Unfall hat sich Freitagabend in Treuchtlingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) ereignet, als ein Auto frontal in einen Lkw krachte. Beide Fahrzeuge gingen in Flammen auf.

Update vom 9. Dezember 2018: Ein Gutachter, der auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hinzugezogen wurde, soll nun klären, wie es zu dem schrecklichen Unfall kommen konnte. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 65.000 Euro.

Für die Einsatzkräfte war es ein äußert schwerer Einsatz, vor allem auch psychisch. „Als wir eintrafen, stand das Führerhaus des Lastwagens bereits in Vollbrand, ein Auto war unter dem Lkw begraben", berichtet der Kreisbrandmeister Andreas Berger. Dass der Einsatz am Freitagabend für die Feuerwehrleute kein leichter war, weiß der Feuerwehrseelsorger Frank Schleicher nur zu gut. „Wenn ein Mensch stirbt, ist das weder alltäglich noch normal, das ist immer ein furchtbares Drama für uns", sagt Schleicher, der die Einsatzkräfte nach ihrer Arbeit an der Unfallstelle betreute. „Einsatzkräfte haben eigentlich gute Mechanismen, um mit Stress und Belastungen umzugehen. Wir trainieren sie. Aber keiner von uns ist unverwundbar und kann behaupten, mir passiert sowas nicht, da gibt es Stressanzeichen, das merkt man und wir schulen das.“

18-Jähriger bei Frontalunfall ums Leben gekommen

Treuchtlingen - Ein 18-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Treuchtlingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet er am Freitagabend aus bisher nicht geklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte frontal in den Lkw eines 26-Jährigen.

Tödlicher Unfall in Treuchtlingen: Auto kracht in Lkw und geht in Flammen auf

Das Auto war unter dem Lastwagen eingeklemmt. Beide Fahrzeuge fingen Feuer. Der Wagen sowie das Führerhaus des Lkw brannten laut Polizeibericht völlig aus.

Der junge Mann starb in den Trümmern. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Bundesstraße 2 war mehrere Stunden gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs sowie zur Ursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

dpa/mlu

