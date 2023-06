Pilot stürzt in Bayern mit Fluggerät ab - Rettungsschirm rettet ihm das Leben

Von: Lucas Sauter-Orengo

In Nordbayern kam es zu einem Unfall mit einem „Trike“-Fluggerät. © NEWS5 / Merzbach

Dank des Rettungsschirms seines Fluggeräts musste ein Trike-Pilot nach einem Unfall nicht mit dem Leben bezahlen.

Forsthub - Glück im Unglück hatte ein Gleitschirmflieger im Landkreis Coburg. Wie die Polizei mitteilt, war der 60-Jährige am Samstag, dem 17. Juni, mit seinem Trike in der Oberpfalz gestartet und war auf dem Weg nach Thüringen. Wie ein Polizeisprecher gegenüber News5 erklärt, war der Mann wohl auf seinem Flug von einer Windböe überrascht worden, weshalb es dann zum Absturz kam.

Glücklicherweise hatte sich der Rettungsschirm des Fluggeräts gelöst, was dem Mann wohl das Leben gerettet hatte, da er somit nicht auf den Boden raste, sondern hinuntergleiten konnte.

Wie die Beamten weiter mitteilen, erlitt das Trike, so der Name des Fluggeräts, einen Totalschaden. Der Pilot wurde den Angaben nach mittelschwer verletzt und kam in ein nahegelegenes Klinikum. Nach kurzer Zeit war die Unfallstelle dann wieder geräumt.

